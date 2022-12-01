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Бельгия сыграла вничью с Хорватией и не вышла в плей-офф ЧМ-2022

Максим Крюков
19:57 01.12.2022
Сборная Бельгии занимает второе место в рейтинге ФИФА. Последний раз команда не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции.
Бельгия сыграла вничью с Хорватией и не вышла в плей-офф ЧМ-2022
© Фото: Juan Antonio SÃ¡Nchez, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Встреча между сборными Хорватии и Бельгии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре завершился безголевой ничьей.

Этот результат не позволил бельгийцам выйти из группы F, так как в параллельном матче сборная Марокко обыграла команду Канады со счетом 2:1. В итоге марокканцы набрали 7 очков и вышли в 1/8 финала с первого места, хорваты заняли вторую позицию в квартете, набрав 5 очков. Бельгийцы завершили кампанию с 4 баллами, канадцы проиграли все свои матчи с общей разницей мячей 2:7.

Сборная Бельгии занимает второе место в рейтинге ФИФА. Последний раз команда не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции.

Накануне сборная Аргентины одержала победу над Польшей на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0. Аргентинцы вышли в плей-офф чемпионата, поднявшись на первую строчку в группе с шестью очками. Польша также выходит в 1/8 финала с четырьмя очками и вторым местом в группе.

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