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В Кремле ответили на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России

Андрей Аркадьев
14:27 12.12.2022
Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, отметил пресс-секретарь президента РФ.
В Кремле ответили на вопрос об изменениях в ядерной доктрине России
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Речь о быстрых изменениях в ядерной доктрине РФ не идет, учитывается общая ситуация, эксперты проводят анализ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская ядерная доктрина настроена вокруг «ответно-встречного удара». Он также объяснил, почему американский «обезоруживающий» удар по России был бы неэффективен.

Президент подчеркнул, что Россия не собирается размахивать ядерным оружием, но отметил, что можно подумать и над концепцией превентивного, обезоруживающего ядерного удара.

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