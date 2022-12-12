В стране и мире В Кремле ответили на вопрос о большой пресс-конференции Путина Анна Назайкина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет возможность пообщаться со СМИ. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В Кремле ответили на вопрос о большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. «Что касается Большой пресс-конференции- да, до Нового года не будет», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. Однако, добавил Песков, в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет возможность пообщаться со средствами массовой информации. В прошлом году большая пресс-конференция президента прошла 23 декабря. Она продолжалась почти четыре часа, в ходе нее было задано более пятидесяти вопросов. Экспертное мнение и аналитика