В Кремле ответили на вопрос о большой пресс-конференции Путина
Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет возможность пообщаться со СМИ.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
В Кремле ответили на вопрос о большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Что касается Большой пресс-конференции- да, до Нового года не будет», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
Однако, добавил Песков, в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет возможность пообщаться со средствами массовой информации.
В прошлом году большая пресс-конференция президента прошла 23 декабря. Она продолжалась почти четыре часа, в ходе нее было задано более пятидесяти вопросов.