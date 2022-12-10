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На полигоне в Сибири: кадры боевой подготовки мобилизованных экипажей Т-80

16:11 10.12.2022
Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки танкистов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации.

Занятия, включающие в себя вождение и стрельбу штатным артиллерийским снарядом по различным целям, проходят на полигоне в Новосибирской области.

За рычагами боевых машин с газотурбинными двигателями мобилизованные граждане, ранее проходившие военную службу на данном типе техники. Инструкторы по вождению и боевой стрельбе отмечают высокую мотивированность мобилизованных танкистов и успехи в ходе выполнения программы боевого слаживания. Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

В том числе с каждым мобилизованным проводятся занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии. Все граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, обеспечены вещевым имуществом по сезону, средствами индивидуальной защиты, средствами связи и продовольствием.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевых стрельб мобилизованных из БТР-82А под Калининградом. Занятия проходят поэтапно - от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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