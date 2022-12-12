Авиация, обрушения и уголовное дело: что известно о пожаре в ТЦ в Балашихе

Едкий дым от горения стройматериалов распространился далеко за пределы ТЦ «Стройпарк» в Балашихе - именно он и стал причиной госпитализации одного пострадавшего.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Утром в понедельник, 12 декабря, на территории торгового центра «Стройпарк» в Балашихе произошел пожар. Жители городского округа начали делиться в социальных сетях кадрами здания, полностью охваченного густым дымом.

По данным экстренных служб, причиной пожара могло стать возгорание стройматериалов на открытой площадке рядом со зданием, после чего пламя могло распространиться на первый этаж торгового центра.

Едкий дым от горения стройматериалов распространился далеко за пределы ТЦ «Стройпарк» в Балашихе - именно он и стал причиной госпитализации одного пострадавшего. Охранник надышался угарным газом и получил ожог дыхательных путей, на данный момент он уже госпитализирован.

«Произошло обрушение кровли, из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», - сообщили в МЧС.

Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, также участвуют более 100 человек личного состава и 35 единиц техники. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.