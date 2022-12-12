Площадь выросла вдвое: новые кадры пожара в гипермаркете в Балашихе

На месте происшествия работают 45 человек и 14 единиц техники.

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Площадь пожара в строительном гипермаркете в Балашихе увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщает в ГУ МЧС по Московской области.

На месте происшествия работают 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.

По данным «Известий», площадь выросла до 2 000 квадратных метров. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате возгорания пострадал охранник. Остальных сотрудников эвакуировали из здания.