Площадь выросла вдвое: новые кадры пожара в гипермаркете в Балашихе
На месте происшествия работают 45 человек и 14 единиц техники.
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Площадь пожара в строительном гипермаркете в Балашихе увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщает в ГУ МЧС по Московской области.
На месте происшествия работают 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.
По данным «Известий», площадь выросла до 2 000 квадратных метров. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате возгорания пострадал охранник. Остальных сотрудников эвакуировали из здания.