Замглавы МИД РФ назвал «санкционным ражем» отказ ЕС от принципов рыночной экономики

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Стремление ЕС ввести все новые ограничения в отношении России противоречит здравому смыслу и идет в разрез с интересами европейских стран и базовыми принципами экономики. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал девятый пакет санкций ЕС.

«Мы видим, что Евросоюз идет по проторенной дорожке, он плотно встал на путь санкций и сворачивать с него не собирается. Причем в таком санкционном раже они дошли до того, что отказываются уже не только от собственных национальных интересов, и в этом смысле идут на саморазрушительные шаги, но и отказываются даже от принципов рыночной экономики», - заявил замглавы МИД РФ Грушко.

Дипломат отметил, что «Россия будет выстраивать свои действия на основе тщательного анализа того, что примут в девятом пакете санкций ЕС».