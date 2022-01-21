В Москве задержали и отменили более 60 авиарейсов

В трех аэропортах Москвы - «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» - отменены или задержаны свыше 60 рейсов. Полеты отменены и задержаны на фоне непогоды.

Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Так, по информации на 20:46 по московскому времени во «Внуково» задержаны десять рейсов, восемь отменены, в «Домодедово» задержали 15 рейсов, а в «Шереметьево» 15 рейсов задержаны и 15 отменены.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов. Генпрокуратура и Министерство транспорта выступают за то, чтобы установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров.