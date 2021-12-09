Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ ужесточат санкции для авиакомпаний за задержки рейсов

Кира Карон
09:55 09.12.2021
Также Генпрокуратура и Минтранс РФ предлагают установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.
В РФ ужесточат санкции для авиакомпаний за задержки рейсов
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Читайте нас на:

В России могут ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов. С таким предложением выступили Генпрокуратура и Министерство транспорта.

Также ведомства выступают за то, чтобы установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров. Работа над новой редакцией КоАП уже ведется, передают «Известия».

Ранее пассажирка одного из рейса рассказала «Звезде» о подробностях задержки вылета из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Около 12 часов более 500 пассажиров не могли вылететь в Доминикану из-за сильного снегопада.

Пассажиры должны были вылететь в час ночи, но рейс перенесли на 8 утра. В объявленное время людей запустили в самолет, однако в 12 часов дня борт еще не взлетел.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:04 В стране и мире
МФЦ «Рязанский» начал работать в штатном режиме после нападения
09:55 В стране и мире
В РФ ужесточат санкции для авиакомпаний за задержки рейсов
09:16 В стране и мире
На юго-востоке Москвы произошло смертельное ДТП
08:06 В стране и мире
CNN: в США рассматривают санкции против РФ в сфере энергетики как крайнюю меру
08:30 В стране и мире
Четыре человека погибли при пожаре в Тюмени
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.