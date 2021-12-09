В РФ ужесточат санкции для авиакомпаний за задержки рейсов

В России могут ужесточить санкции для авиакомпаний за задержки рейсов. С таким предложением выступили Генпрокуратура и Министерство транспорта.

Также ведомства выступают за то, чтобы установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров. Работа над новой редакцией КоАП уже ведется, передают «Известия».

Ранее пассажирка одного из рейса рассказала «Звезде» о подробностях задержки вылета из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Около 12 часов более 500 пассажиров не могли вылететь в Доминикану из-за сильного снегопада.

Пассажиры должны были вылететь в час ночи, но рейс перенесли на 8 утра. В объявленное время людей запустили в самолет, однако в 12 часов дня борт еще не взлетел.