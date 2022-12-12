В Москве найдена мертвой чемпионка по кикбоксингу Екатерина Думбрава

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК "Звезда"

В Москве нашли мертвой российскую кикбоксершу Екатерину Думбраву. Тело спортсменки нашла ее мать, сообщили правоохранительные органы.

«Днем в воскресенье, 11 декабря, в своей квартире на улице Бирюкова найдена мертвой Екатерина Думбрава, мастер спорта международного класса по кикбоксингу», - говорится в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Екатерина Думбрава неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях. В ее активе также медали чемпионатом мира и Европы.

Третьего декабря стало известно, что из жизни ушел советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов, ему было 78 лет.