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В возрасте 78 лет скончался чемпион ОИ-1972 баскетболист Жармухамедов

Максим Крюков
15:10 03.12.2022
В составе сборной СССР баскетболист завоевал золото на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Это была первая победа на Олимпиаде в истории национальной команды.
В возрасте 78 лет скончался чемпион ОИ-1972 баскетболист Жармухамедов
© Фото: Arkaitz1974, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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В субботу, 3 декабря, ушел из жизни советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов, ему было 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба ПБК ЦСКА.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. Легендарному Туркестанскому Змею было 78», - говорится в сообщении пресс-службы.

Спортсмен родился в Таджикистане, начал свою карьеру в составе армейского клуба из Ташкента. В московский ЦСКА Жармухамедов перешел в 1969 году, за который выступал на протяжении 11 сезонов, вместе с командой он добился огромного количества побед. В составе армейцев он стал победителем Кубка европейских чемпионов и десять раз становился чемпионом страны.

В составе сборной СССР завоевал золото на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Это была первая победа на Олимпиаде в истории национальной команды. На Играх-1976 в Монреале Жармухамедов завоевал бронзу. Три раза в составе сборной Советского союза побеждал на чемпионате Европы, также в своем активе имеет серебро этого турнира и бронзовые медали мирового первенства.

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