В Госавтоинспекции раскрыли детали массового ДТП на Киевском шоссе

В столичном ГИБДД сообщили, что в аварии на Киевском шоссе столкнулись девять автомобилей. Кроме того, в ДТП никто не пострадал, а повреждения получили семь машин.

«По уточненным данным произошли 3 различных ДТП, в которых 7 единиц транспорта получили механические повреждения», - отмечает Госавтоинспекция в Telegram.

На данный момент движение на участке аварии осуществляется по одной из двух полос. Сотрудники московского ГИБДД для беспрепятственного проезда транспорта проводят необходимые регулировочные действия и принимают оперативные меры по оформлению ДТП.

Ранее предварительно сообщалось, что в массовой аварии на Киевском шоссе пострадали два человека. При этом движение в сторону Москвы, согласно информации ТАСС со ссылкой на экстренные службы, было заблокировано.