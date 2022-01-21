Движение по Киевскому шоссе в Москве заблокировано из-за массовой аварии

На Киевском шоссе в Москве произошла массовая авария. Отмечается, что движение в сторону столицы на данный момент заблокировано. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

«На 54-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, пострадали два человека. Движение в сторону Москвы блокировано», - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Также отмечается, что в результате дорожного происшествия образовался затор, который затрудняет подъезд пожарной машины. Кроме того, затруднено движение в сторону области. Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее в городе Коврове во Владимирской области водитель грузовика чудом спасся от обрушения теплотрассы. Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали три автомобиля.