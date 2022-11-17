Танки, БМП, РСЗО: как рембаты восстанавливают российскую технику в зоне СВО

Поврежденные в ходе боев танки, БМП и реактивные системы залпового огня восстанавливают агрегатным способом - то есть заменяют изношенные модули на новые.

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Ремонт тяжелой бронетехники на скорость и без потери качества идет круглосуточно по периметру всей зоны спецоперации. Поврежденные в ходе боев танки, БМП и реактивные системы залпового огня восстанавливают агрегатным способом - то есть заменяют изношенные модули на новые. Таким образом экономится время, которое ценится военнослужащими на передовой больше всего.

На предельной скорости с крутыми поворотами танк Т-80 мчится по осеннему полю. Машина останавливается и открывает огонь. Это не учения и не боевые действия: так проверяется исправность отремонтированных узлов и агрегатов.

Выстрелами проверяют противооткатное устройство. Без него башню просто разнесет. От частой стрельбы в бою устройство изнашивается. А отремонтированное работает как часы.

БМП-3 тоже после ремонта. И тоже контрольный заезд по пересеченной местности. Проверяют часть ходовую, затем боевую в обязательном порядке.

«Важно здесь проверить все машины, чтобы были готовы к боевому применению. Потому что там у ребят не будет времени для проверки», - сказал заместитель командира танковой роты Илья.

В ремонтно-восстановительный батальон машины редко попадают своим ходом. Эвакуацией поврежденной техники с поля боя также занимаются бойцы этого подразделения. Боевые задачи в батальоне выполняют и военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Батальон мобилен, и может развернуться практически в чистом поле. По условиям работы временные цеха не уступают капитальным - заводским. Вместе с военнослужащими работают представители заводов-изготовителей.

Заменить воздушный фильтр или танковый ствол - специалисты широчайшего профиля здесь ремонтируют практически любые повреждения и системы. Возвращают в бой не только бронетехнику, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия. Чтобы не терять время, боевую технику ремонтируют так называемым агрегатным способом. Например, если в двигателе есть серьезные неисправности, его сразу меняют на новый. А старый пойдет на завод, на ремонт.

«Техника, которая приходит, подлежит срочному восстановлению. Сначала ремонтируем технику с меньшими неисправностями. Сразу устраняем и ставим в строй. Более тяжелые, где нужна замена двигателя и т.д., мы получаем запчасти, меняем агрегаты. Если нужно, работаем допоздна и решаем задачи свои», - рассказал командир роты ремонтно-восстановительного батальона Николай.

Пневмобаллоны позволяют запустить двигатель танка без аккумулятора. В батальоне пункт заправки баллонов сделали передвижным. Может работать как можно ближе к линии боевого соприкосновения.

«Когда танк едет с неисправными баллонами, ему надо пройти большое расстояние, передвижной сам приезжает и ускоряется процесс», - отметил компрессорщик ремонтно-восстановительного батальона Дмитрий.

Сократить расстояние и время не в ущерб качеству. Делают как для себя. От работы ремонтных подразделений зависит не только выполнение боевой задачи, но и жизни бойцов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры обслуживания и проведения регламентных работ на самолетах, задействованных в специальной военной операции. Обслуживание авиационной техники производится на базе технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) аэродрома, где инженеры авиационных подразделений ежедневно в круглосуточном режиме продолжают выполнять работу по ремонту и обслуживанию боевых самолетов во время проведения специальной военной операции.