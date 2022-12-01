Армия Армия Армия

Сенаторы вручили госнаграды бойцам, проходящим лечение в госпитале Вишневского

20:30 01.12.2022
Медалями «За отвагу» были награждены трое старших сержантов, прапорщик и ефрейтор.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского прошла церемония вручения наград участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию. Медалями «За отвагу» были награждены трое старших сержантов, прапорщик и ефрейтор.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что военнослужащие ежедневно рискуют жизнью, терпят лишения, получают тяжелые ранения в борьбе против нацизма, за свободу наших соотечественников, за мирную жизнь и благополучие России.

«Сейчас врачи и медицинский персонал госпиталя прилагают все усилия к тому, чтобы наши герои выздоровели и благополучно прошли реабилитацию», - сказал Бондарев.

Как отметила заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, в условиях проведения специальной военной операции нашим защитникам необходима всемерная поддержка.

«Они должны знать, что мы волнуемся и переживаем за них и больше всего хотим, чтобы они с победой вернулись домой живыми и невредимыми. Сегодня мы имели возможность сказать нашим героям слова благодарности и глубокой признательности за их стойкость, самоотверженность и любовь к Родине», - заявила Бибикова.

Также на встрече с российскими военными побывал член Комитета СФ по обороне и безопасности Крым Казаноков.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков вручил государственные награды и документы на жилье прошедшим реабилитацию в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя имени Вишневского в Москве. Всего было вручено шесть государственных наград - два ордена Мужества, две медали «За отвагу», знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль Суворова. Более 40 военнослужащих получили документы на получение жилья.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 Армия
Видео
Возвращение на Родину: борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Чкаловском
21:10 В стране и мире
Видео
От бронежилетов до плащ-палаток: как заводы и предприятия РФ наращивают производство в интересах бойцов в зоне СВО
17:38 В стране и мире
WSJ назвала причину, по которой Евросоюз не сможет изъять замороженные средства ЦБ РФ
18:44 В стране и мире
Видео
Депутат Саралиев показал первые кадры обмена военнопленными по формуле «50 на 50»
18:28 В стране и мире
Видео
Макрон с супругой прибыли в Белый дом
Популярное
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.