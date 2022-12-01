Сенаторы вручили госнаграды бойцам, проходящим лечение в госпитале Вишневского

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского прошла церемония вручения наград участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию. Медалями «За отвагу» были награждены трое старших сержантов, прапорщик и ефрейтор.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что военнослужащие ежедневно рискуют жизнью, терпят лишения, получают тяжелые ранения в борьбе против нацизма, за свободу наших соотечественников, за мирную жизнь и благополучие России.

«Сейчас врачи и медицинский персонал госпиталя прилагают все усилия к тому, чтобы наши герои выздоровели и благополучно прошли реабилитацию», - сказал Бондарев.

Как отметила заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, в условиях проведения специальной военной операции нашим защитникам необходима всемерная поддержка.

«Они должны знать, что мы волнуемся и переживаем за них и больше всего хотим, чтобы они с победой вернулись домой живыми и невредимыми. Сегодня мы имели возможность сказать нашим героям слова благодарности и глубокой признательности за их стойкость, самоотверженность и любовь к Родине», - заявила Бибикова.

Также на встрече с российскими военными побывал член Комитета СФ по обороне и безопасности Крым Казаноков.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков вручил государственные награды и документы на жилье прошедшим реабилитацию в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя имени Вишневского в Москве. Всего было вручено шесть государственных наград - два ордена Мужества, две медали «За отвагу», знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль Суворова. Более 40 военнослужащих получили документы на получение жилья.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.