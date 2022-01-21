На юге Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3

На юге Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Согласно информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 78 км к юго-востоку от японского города Оита, который населяют 448 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине в 51 километр. Отмечается, что сведений о пострадавших, угрозах цунами, а также разрушениях не поступало.

Ранее в провинции Цинхай фрагмент Великой Китайской стены обрушился в результате землетрясения. По оценке экспертов, разрушенный фрагмент относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). Мощность подземных толчков в эпицентре землетрясения составила от 6,3 до 6,9 баллов, подчеркнули сейсмологи.