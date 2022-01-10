Землетрясение разрушило участок Великой Китайской стены

Фрагмент Великой Китайской стены обрушился в результате землетрясения в провинции Цинхай. Об инциденте сообщила газета Global Times.

«Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра», - сообщило издание.

По оценке экспертов, разрушенный фрагмент относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). В настоящее время поврежденный участок оцеплен, специалисты приступили к его восстановлению.

Как отметили сейсмологи, мощность подземных толчков в эпицентре землетрясения составила от 6,3 до 6,9 баллов. К счастью, стихия затронула малонаселенные области страны, масштабных разрушений удалось избежать. Власти сообщат о девяти пострадавших, восемь из которых хуже отпущены из больниц домой.