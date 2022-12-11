Россиянин Анкалев и поляк Блахович завершили ничьей бой за титул чемпиона UFC
Пояс, который освободил чех Иржи Прохазка из-за травмы плеча, остался вакантным.
© Фото: Alejandro Salazar,Keystone Press Agency, Globallookpress
Поединок российского бойца ММА Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича завершился вничью за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе (до 93 кг). Главный бой 282-го номерного турнира лиги проходил в американском Лас-Вегасе.
Таким образом, пояс, который в ноябре освободил чешский спорстмен Иржи Прохазка из-за травмы плеча, остался вакантным. В копилке Магомеда Анкалева 18 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко обратился в Международную ассоциацию ММА (IMMAF) с просьбой допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.