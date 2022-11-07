Федор Емельяненко призвал допустить российских атлетов к международным соревнованиям

Боец уверен, что спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, поскольку это является самым главным для развития спорта.

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Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко обратился в Международную ассоциацию ММА (IMMAF) с просьбой допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

«До недавнего времени спорт был вне политики, а сейчас сложилась такая ситуация, что талантливые российские спортсмены являются заложниками общественно-политических проблем между государствами. Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов олимпизма», - цитирует ТАСС заявление российского спортсмена.

Федор Емельяненко уверен, что спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, поскольку это является самым главным для развития спорта. Спортсмен добавил, что сборная Российской Федерации является одной из сильнейших в мире.

«Из мирового ММА выпала целая конкурентоспособная и постоянно развивающаяся команда. Хотим отметить, что в этом году сборная команда России сформирована в рамках национального чемпионата и готова принять участие во всех международных соревнованиях в следующем году», - говорится в заявлении.

Ранее российский спортсмен, боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал, когда состоится его последний бой. Он сообщил, что проведет последний поединок в своей карьере в январе следующего года.