В аэропортах Москвы задержали 51 рейс из-за снегопада

Кроме того, на фоне погодных условий шесть рейсов отменили.

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В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в Москве 51 рейс задержали на фоне снегопада. Кроме того, шесть рейсов были отменены.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», по данным на 8:28 по столичному времени, во «Внуково» задержали пять рейсов, четыре отменены, в «Домодедово» - 35 задержаны, а в «Шереметьево» - 11 задержаны и два отменены.

Напомним, в течение нескольких часов вечером 10 декабря Москву замело снегом. Метель не прекращалась еще пять часов.