В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В аэропортах Москвы задержали 51 рейс из-за снегопада

Елизавета Потейчук
08:58 11.12.2022
Кроме того, на фоне погодных условий шесть рейсов отменили.
В аэропортах Москвы задержали 51 рейс из-за снегопада
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Читайте нас на:

В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в Москве 51 рейс задержали на фоне снегопада. Кроме того, шесть рейсов были отменены.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», по данным на 8:28 по столичному времени, во «Внуково» задержали пять рейсов, четыре отменены, в «Домодедово» - 35 задержаны, а в «Шереметьево» - 11 задержаны и два отменены.

Напомним, в течение нескольких часов вечером 10 декабря Москву замело снегом. Метель не прекращалась еще пять часов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:58 В стране и мире
В аэропортах Москвы задержали 51 рейс из-за снегопада
06:42 В стране и мире
Националисты обстреляли центр Донецка 20 ракетами из РСЗО «Град»
05:01 Армия
Видео
Засечь и уничтожить: как работают расчеты минометов 2Б11 в зоне СВО
00:10 Спорт
Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал
18:06 В стране и мире
Лавров заявил, что в идее создания газового союза нет геополитической игры
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.