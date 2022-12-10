Москву еще пять часов будет заметать снегом

В Москве за несколько часов выпало от 6 до 12 мм снега.

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В течение нескольких часов в субботу Москву замело снегом, и метель не прекратиться еще часов пять. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился наблюдениями за субботним снегопадом и прогнозом на воскресную ночь в российской столице.

«За субботний день в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, на базовой метеостанции Москвы ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров небесной влаги. В новой Москве отмечено выпадение 12 миллиметров осадков», - рассказ синоптик в Telegram-канале.

Метеоролог отметил, что в Подмосковье снега выпало тоже довольно много: уровень нового снежного покрова варьируется от 4-5 миллиметров в северных районах и до 11 миллиметров на западе.

По оценкам Леуса, «сильный снег в Москве будет идти еще в течение 3-5 часов, после чего существенно ослабеет».