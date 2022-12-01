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Компания Илона Маска через полгода начнет испытывать чипы на людях

Сергей Лебедев
10:31 01.12.2022
Нужные меры предосторожности якобы уже приняли при вживлении чипа животным во время предыдущих исследований.
Компания Илона Маска через полгода начнет испытывать чипы на людях
© Фото: imago-images.de, GlobalLookPress
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Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует через полгода приступить к испытанию на людях чипов для использования компьютера и телефона без помощи рук. Об этом рассказал миллиардер во время презентации.

По словам Илона Маска, большая часть необходимых для получения разрешения документов уже подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Он пообещал, что компания будет действовать аккуратно.

Предприниматель уверяет, что нужные меры предосторожности уже приняли при вживлении чипа животным во время предыдущих исследований.

Ранее «Звезда» рассказывала, зачем Илон Маск вживил чип в голову обезьяне. По его словам, цель этого проекта - помощь тяжелобольным людям.

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