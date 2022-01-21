В Москве зафиксировали почти две тысячи случаев заражения «омикроном»

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что в Москве был зарегистрирован 1831 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. 79,7% из них не покидали территорий столицы и области.

«Москве зарегистрирован 1 831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в ведомстве назвали страны, турпоездки в которые стали источником наибольшего числа завозных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Москве. По данным ведомства, этими странами стали Турция, Доминикана и Египет.