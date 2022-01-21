Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве зафиксировали почти две тысячи случаев заражения «омикроном»

Алексей Курильченко
18:43 21.01.2022
Подавляющее большинство заболевших не покидали территорию Москвы и области.
В Москве зафиксировали почти две тысячи случаев заражения «омикроном»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что в Москве был зарегистрирован 1831 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. 79,7% из них не покидали территорий столицы и области.

«Москве зарегистрирован 1 831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в ведомстве назвали страны, турпоездки в которые стали источником наибольшего числа завозных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Москве. По данным ведомства, этими странами стали Турция, Доминикана и Египет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Видео
Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве
16:54 В стране и мире
Минтранс предложил выдавать бортпроводникам средства для сдерживания дебоширов
15:24 В стране и мире
Видео
Лавров считает правильным «предать гласности» ответ США на предложения России
16:04 В стране и мире
Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 64,4%
14:33 Армия
Видео
Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.