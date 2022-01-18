Роспотребнадзор назвал Турцию источником большинства завозных случаев «омикрона» в Москве

В Роспортебнадзоре назвали страны, турпоездки в которые стали источником наибольшего числа завозных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Москве. По данным ведомства, этими странами стали Турция, Доминикана и Египет.

«Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию - 16%, ОАЭ - 11%, Доминиканскую Республику - 9%, Египет - 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран», - говорится в сообщении на сайте московского ведомства.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что в ближайшее время в России будет расти число случаев инфицирования людей из-за распространения штамма «омикрон». Он отметил, что пока сложно предположить, к каким последствиям для популяции приведет рост заболеваемости.