Российский боксер Аванесян уступил Кроуфорду в бою за титул чемпиона мира по версии WBO

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Российский боксер Давид Аванесян потерпел поражение от американау Теренса Кроуфорда. Таким образом, Аванесяну не удалось стать чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, спортсмен из США остался непобежденным.

В шестом раунде Кроуфорд нокаутировал Аванесяна. Бой проходил в городе Омаха в штате Небраска. Всего на профессиональном ринге россиянин одержал 29 побед, 17 из которых - нокаутом, четыре раза уступил и завершил один бой ничьей.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил, что российские и белорусские спортсмены будут исключены из рейтингов организации. Так, ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории России и Белоруссии.