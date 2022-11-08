Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов организации

Согласно объявленному решению, ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории России и Белоруссии.

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил, что российские и белорусские спортсмены будут исключены из рейтингов организации. Решение предполагает, в частности, что ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории указанных государств.

«Все боксеры из России и Белоруссии будут исключены из рейтингов WBC. Ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, также как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC», - цитирует РИА Новости слова Сулеймана с рейтинговой сессии WBC в Акапулько.

Ранее российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,4 кг, одолев в 12-раундовом бою представителя Мексики Хильберто Рамиреса.