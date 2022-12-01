«Такие рождаются раз в век»: почему Всеволод Бобров был уникальным спортсменом

В честь его 100-летия сегодня состоялся футбольный матч. Игра прошла в крытом комплексе ЦСКА в Москве.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Юрий Сомов, РИА Новости

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения великого футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, которого коллеги прозвали королем атаки.

В честь 100-летия Всеволода Боброва сегодня состоялся футбольный матч. Игра прошла в крытом комплексе ЦСКА в Москве. Команда ветеранов сборной России сразилась с ветеранами ЦСКА.

«Он талантлив во всем. Он играл в футбол, хоккей, с мячом и шайбой. Я играл с ним в бильярд, играл он здорово. Волейбол, баскетбол, теннис. Это уникальный был спортсмен. Такие, как он, рождаются раз в век. Как это достигалось? Талант есть талант», - сказал вице-президент РФС Никита Симонян.

Бобров выступал и на летних, и на зимних Олимпийских играх, был единственным в истории СССР капитаном сразу двух сборных - и по футболу, и по хоккею.

Его спортивные подвиги стали сюжетом для фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова. Спортсмена взяли в турне по Великобритании сразу после Великой Отечественной войны, чтобы усилить команду. Итог четырех матчей с английскими клубами - 19:9 в нашу пользу. Роль Боброва в кинокартине исполнил актер Макар Запорожский.