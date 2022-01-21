Рябков заявил, что РФ примет серьезные решения, если ответ США окажется разочаровывающим

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ будет вынуждена принимать серьезные политические решения, если реакция США на предложения российской стороны по гарантиям безопасности окажется разочаровывающей. Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что цель России в этом вопросе - надежное обеспечение собственных интересов.

«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», - сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия никого не боится, даже США. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США.