РБК: новым главой «Почты России» станет Михаил Волков

Он заменит на этом посту Максима Акимова, который, по информации издания, решил покинуть компанию «по личным мотивам».

© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Михаил Волков, занимающий пост главы «Национальной лотереи», станет новым генеральным директором государственной компании «Почта России». В правительстве РФ уже подписали соответствующую директиву. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заявление федерального чиновника и источника, близкого к организации.

По данным издания, соответствующий документ о назначении Волкова подписал на днях вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, который курирует деятельность «Почты России». Со слов близкого к госкомпании источника, действующий глава оператора российской государственной почтовой сети Максим Акимов сам решил покинуть предприятие «по личным мотивам» из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний».

Согласно заявлению другого собеседника РБК, в качестве главы АО «Почта России» также рассматривали Алексея Скатина, который с февраля 2020 года по сентябрь 2021 года был членом правления «Почты России» и советником генерального директора.

Ранее Алексей Кудрин подтвердил, что покидает пост главы Счетной палаты Российской Федерации. Он отметил, что после 25 лет работы в государственном секторе хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, имеющих значительный эффект для людей.