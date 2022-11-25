Ройзмана* и адвоката Новикова* включили в список иноагентов

Минюст РФ добавил шесть человек в реестр иноагентов.

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Министерство юстиции РФ включило еще шесть человек в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, в том числе экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* и адвокат Илья Новиков*.

Кроме того, в список также вошли Виталий Колин*, Анна Монгайт, Александра Гармажапова* и Федор Телин*.

В реестре отмечено, что дополнение списков связано с «осуществлением политической деятельности» с финансированием из Украины, а в случае Монгайт и из Латвии, сообщает РИА Новости.

Сегодня в реестр СМИ-иноагентов была включена журналистка Любовь Григорьева*.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.