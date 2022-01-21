Войска переднего края: военные инженеры отмечают праздник взрывами и штурмовыми атаками

Войска переднего края, в бою они действуют даже впереди разведки. Задачи у них самые разноплановые, а вооружение и техника - самые разнородные. Масштабные тренировки проходят во всех военных округах и на флотах, там работают съемочные группы «Звезды».

В Ленинградской области инженеры форсируют водную преграду. Сначала водоем обследуют глубинными миноискателями, найденные взрывоопасные предметы уничтожают. Только после этого колонна может продолжить движение.

В Нижегородской области на полигоне Мулино для тренировок оборудованы целые кварталы, имитирующие плотную городскую застройку. Штурмовые подразделения всегда идут в бой первыми, когда впереди не просто противник, но и все созданные им препятствия, в том числе и минно-взрывные ловушки.

На Балтике свои навыки демонстрируют минно-разыскные собаки. Там проходит одна из тех тренировок, которые нужны постоянно, чтобы не терять квалификации. Немецкая овчарка Гроза привычно ведет своего вожатого зигзагом. Чуткий собачий нос не ошибается никогда. Никакие высокие технологии двадцать первого века пока не способны лишить работы четвероногих помощников саперов, надежных и незаменимых.

Инженеры Северного флота пригласили съемочную группу «Звезды» на практические занятия по подрывному делу. Здесь всегда математическая точность расчетов - никаких прикидок «на глазок». Только так добиваются результата с первой попытки.

Устройство инженерных заграждений, наведение переправ, расчистка завалов и обеспечение беспрепятственного передвижения войск по маршруту. А еще участие в ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, поиск и уничтожение взрывоопасных предметов. Пожалуй, ни одному роду войск не ставится настолько широкий круг задач. Поэтому даже в мирное время инженерные войска находятся на передовой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов