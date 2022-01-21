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Мишустин поручил перевести чиновников на удаленную работу

Елизавета Потейчук
17:52 21.01.2022
Такие же меры коснутся федеральных органов власти и Аналитического центра при правительстве.
Мишустин поручил перевести чиновников на удаленную работу
© Фото: Russian Government, Globallookpress
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил провести максимально возможный перевод сотрудников органов власти на удаленную работу. Кроме того, с 21 января премьер-министр поручил обеспечить перевод на удаленку сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

«Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат», - говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее  в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность. Премьер также напомнил о необходимости тестирования на коронавирус работников, переходящих на удаленный режим, для создания максимально безопасных условий на рабочих местах.

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