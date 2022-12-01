Первый поезд МО РФ и РЖД «Своих не бросаем» до Великого Устюга вернулся в Москву

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Первый экскурсионный поезд, запущенный российским оборонным ведомством совместно с РЖД в рамках акции «Своих не бросаем», вернулся в Москву. Об этом сообщает Минобороны России.

«Минобороны проводит огромную социальную работу, помогая семьям военнослужащих. То, что сейчас организован такой потрясающий предновогодний тур для семей военнослужащих - это тоже здорово. В этом поезде порядка 300 человек. Это все семьи тех, кто находится сейчас на службе, защищает Родину», - сообщила член Общественного совета при Минобороны России Арина Шарапова.

Экскурсионный тур по северу страны ждал семьи из самых разных регионов России. Детям предоставилась возможность увидеть новые места и испытать положительные эмоции, а также приобрести новых друзей и знакомых.

«Этот железнодорожный тур - это новые ощущения, новые чувства. Путешествия - это всегда отдых для души и для тела. Сын, например, за эти дни завел себе новых друзей», - поделился военнослужащий Евгений.

Всего в поезде, который покинул Москву 26 ноября, отправилось 227 человек. Двадцать участников спецоперации и 207 членов семей военнослужащих, включая 106 детей.

Для организации путешествия был выбран формат «поезд-отель». В программу вошли экскурсии в каждом городе, где останавливался поезд, и питание как в поезде, так и в городских кафе.

Участники акции посетили множество достопримечательностей Русского Севера, включая Новгородский кремль, парк «Рускеала», музей под открытым небом «Малые Корелы» под Архангельском.

В Минобороны России заявили, что следующие поезда в Великий Устюг в рамках акции «Своих не бросаем» отправятся 3, 10 и 17 декабря. Всего в ней примут участие более 1 000 человек.

Ранее замминистра обороны Николай Панков заявил, что проекты Русского географического общества вроде «Географического диктанта» стали традициями в ВС РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов