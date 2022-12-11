Military Watch: истребитель Су-35 является бесценным активом России

Су-35 берет начало от усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, которому ранее не было равных в мире, пишет американское издание.

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У российского Су-35 имеется уникальный опыт, которым не обладает ни один другой современный истребитель. Такое мнение выразил журнал Military Watch. Издание при этом назвало Су-35 «бесценным активом».

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», - сказано в материале.

Издание также отмечает, что истребитель Су-35 берет начало от усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, которому ранее не было равных в мире.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры работы Су-35С в ходе спецоперации. Для уничтожения целей применяется широкий спектр авиационных средств поражения.