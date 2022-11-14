Армия Армия Армия

«Не даем врагу оторваться от земли»: кадры работы Су-35С в ходе спецоперации

05:00 14.11.2022
Для уничтожения целей применяется широкий спектр авиационных средств поражения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи российских истребителей Су-35С в ходе специальной операции продолжают наносить высокоточным оружием удары по украинским националистам. Для уничтожения целей применяется широкий спектр авиационных средств поражения.

Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку. Проводится проверка работы всех систем авиационных комплексов, подвеска средств поражения и заправка воздушных судов.

Для уничтожения авиации врага, поражения радиолокационных станций и комплексов ПВО применяют высокоточные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты осуществляются круглосуточно при любых погодных условиях.

«Среди наземных целей для нас в приоритете остается ПВО, его подавление и уничтожение. Также завоевание и удержание господства в воздухе, с чем мы справляемся. Не даем противнику оторваться от земли, а при встрече – сбиваем», - рассказал командир авиационного звена Су-35С Клим.

Как отмечают летчики, противник, ранее избегавший прямых столкновений в воздухе, сейчас пытается прикрыть позиции остатками своих ВВС, чем еще больше сокращает их численность. Так, командир звена Су-35С Клим вместе с ведомым сбили уже несколько вражеских машин. Уничтожить самолеты неприятеля удалось за счет преимущества в высоте и дальности поражения наших ракет, которая значительно больше.

«С той стороны была пара Су-25 и один Миг-29. Обнаружили на дальности 200 километров. Сопроводили, подождали удобного момента, когда начнется разгон, когда они будут выходить на боевой курс для атаки. Также разогнались за счет преимущества высоты, преимущества в дальности поражения. Сработали, подсветили цель, как положено все. В зону ПВО не вошли. Позже метки пропали, что подтвердилось разведкой – два самолета были уничтожены, а истребитель прикрытия покинул зону сопровождения», - пояснил офицер.

Удерживать преимущество в воздухе позволяет не только надежность и современное оснащение нашей техники. Не меньшее значение имеет опыт и высочайший профессионализм наших ассов-истребителей.

Напомним, ранее штурман Су-34 рассказал о подавлении средств ПВО противника в зоне спецоперации. Летчики круглосуточно несут боевое дежурство.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 В стране и мире
Видео
Более восьмидесяти пострадавших, не менее шести погибших: что известно о взрыве в Стамбуле
00:47 В стране и мире
Украинские боевики выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по пригороду Луганска
21:49 Армия
Видео
По «тропе смерти»: кадры работы бойцов ЧВК «Вагнер» под Артемовском
20:56 В стране и мире
Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула возросло до 81
20:12 В стране и мире
WSJ: США предложили Киеву подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с РФ
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.