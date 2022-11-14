«Не даем врагу оторваться от земли»: кадры работы Су-35С в ходе спецоперации

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Экипажи российских истребителей Су-35С в ходе специальной операции продолжают наносить высокоточным оружием удары по украинским националистам. Для уничтожения целей применяется широкий спектр авиационных средств поражения.

Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку. Проводится проверка работы всех систем авиационных комплексов, подвеска средств поражения и заправка воздушных судов.

Для уничтожения авиации врага, поражения радиолокационных станций и комплексов ПВО применяют высокоточные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты осуществляются круглосуточно при любых погодных условиях.

«Среди наземных целей для нас в приоритете остается ПВО, его подавление и уничтожение. Также завоевание и удержание господства в воздухе, с чем мы справляемся. Не даем противнику оторваться от земли, а при встрече – сбиваем», - рассказал командир авиационного звена Су-35С Клим.

Как отмечают летчики, противник, ранее избегавший прямых столкновений в воздухе, сейчас пытается прикрыть позиции остатками своих ВВС, чем еще больше сокращает их численность. Так, командир звена Су-35С Клим вместе с ведомым сбили уже несколько вражеских машин. Уничтожить самолеты неприятеля удалось за счет преимущества в высоте и дальности поражения наших ракет, которая значительно больше.

«С той стороны была пара Су-25 и один Миг-29. Обнаружили на дальности 200 километров. Сопроводили, подождали удобного момента, когда начнется разгон, когда они будут выходить на боевой курс для атаки. Также разогнались за счет преимущества высоты, преимущества в дальности поражения. Сработали, подсветили цель, как положено все. В зону ПВО не вошли. Позже метки пропали, что подтвердилось разведкой – два самолета были уничтожены, а истребитель прикрытия покинул зону сопровождения», - пояснил офицер.

Удерживать преимущество в воздухе позволяет не только надежность и современное оснащение нашей техники. Не меньшее значение имеет опыт и высочайший профессионализм наших ассов-истребителей.

Напомним, ранее штурман Су-34 рассказал о подавлении средств ПВО противника в зоне спецоперации. Летчики круглосуточно несут боевое дежурство.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов