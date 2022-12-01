WSJ назвала причину, по которой Евросоюз не сможет изъять замороженные средства ЦБ РФ

По данным издания, представители Еврокомиссии заявили, что Брюссель не обладает актуальной информацией о доле средств Центробанка в тех или иных странах - участницах ЕС.

© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

У Евросоюза не получится изъять средства Центрального банка РФ, которые были заморожены на счетах европейских банков, в связи с действием международного принципа государственного иммунитета. Об этом пишет газета ежедневная американская газета The Wall Street Journal.

Также представители Европейской комиссии заявили, что Брюссель не обладает актуальной информацией о доле средств ЦБ РФ в тех или иных странах - участницах ЕС. Кроме того, по данным издания, у них нет точных данных о том, какая доля приходится на ликвидные активы.

В статье отмечается, что европейские чиновники заявили о своем намерении добиться от России в рамках будущего мирного урегулирования согласия на передачу Украине части замороженных средств в качестве компенсации.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства Банка России, которые были заблокированы на зарубежных счетах, а также конфискованные вследствие экономических рестрикций активы нужно объединить в фонд, а вырученные средства инвестировать, и доходы направить на выплату компенсаций Украине.

Глава ЕК подчеркнула, что в скором времени Европейский союз, а также партнеры организации смогут управлять вырученными деньгами, а также инвестировать их. По ее словам, заработанное пойдет на помощь киевскому режиму, чтобы компенсировать ущерб, который, как утверждается, составил 600 миллиардов евро.