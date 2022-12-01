Сербская сливовица внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Традиционный сербский алкогольный напиток - ракия-сливовица внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия, как и способ его изготовления. Об этом сообщило Министерство культуры Сербии.

«Элемент нематериального культурного наследия Сербии "Общественная практика и знания в связи с приготовлением и употреблением традиционного напитка из сливы - сливовицы" с сегодняшнего дня внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Ракия - традиционный балканский напиток крепостью от 40 до 60 градусов и более. Помимо сливы, для его изготовления используют виноград, персики, груши и др.

Ранее стало известно о том, что ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины на включение в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща, как блюда украинской национальной кухни. Представители властей Украины настаивают на том, что борщ является исключительно частью национальной кухни Украины, а не России.