В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сербская сливовица внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Ян Брацкий
17:34 01.12.2022
Ранее ЮНЕСКО включила борщ в список нематериального наследия по требованию Украины.
Сербская сливовица внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО
© Фото: Peter Noyce, imageBROKER.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Традиционный сербский алкогольный напиток - ракия-сливовица внесен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия, как и способ его изготовления. Об этом сообщило Министерство культуры Сербии.

«Элемент нематериального культурного наследия Сербии "Общественная практика и знания в связи с приготовлением и употреблением традиционного напитка из сливы - сливовицы" с сегодняшнего дня внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Ракия - традиционный балканский напиток крепостью от 40 до 60 градусов и более. Помимо сливы, для его изготовления используют виноград, персики, груши и др.

Ранее стало известно о том, что ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины на включение в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща, как блюда украинской национальной кухни. Представители властей Украины настаивают на том, что борщ является исключительно частью национальной кухни Украины, а не России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:38 В стране и мире
WSJ назвал причину, по которой Евросоюз не сможет изъять замороженные средства ЦБ РФ
17:17 В стране и мире
В Киеве прогремел взрыв
17:02 В стране и мире
Видео
Путин на примере жителей новых регионов объяснил, зачем они были приняты в состав России
16:50 В стране и мире
СМИ: посылку со взрывчаткой нашли в посольстве США в Мадриде
16:14 Спорт
КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей
Популярное
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.