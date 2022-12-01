Таким образом глава государства пошутил во время обсуждения количества сейсмических станций в стране.

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Президент России Владимир Путин во время II Конгресса молодых ученых в парке «Сириус» заявил, что все его отношения с Японией идут через дзюдо.

Таким образом глава государства пошутил во время обсуждения количества сейсмических станций в стране.

«Все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут. Тем не менее, в Японии, по-моему, несколько тысяч таких станций, а у нас на всю страну 300-350», - сказал он.

Российский лидер пообещал отдать поручения компаниям и правительству, чтоб они работали над их увеличением в нашей стране.

Кроме того, Путин в ходе Конгресса на примере жителей новых территорий объяснил, зачем Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации.