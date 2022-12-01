В стране и мире Путин на примере жителей новых регионов объяснил, зачем они были приняты в состав России Ян Брацкий Церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин на примере жителей новых территорий объяснил, зачем ЛДНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ. «Вот посмотрите на молодых девушек. Чем Федорова, проживающая в Луганской Республике отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, Петербурге, Москве? Ничем. Это наши люди, мы должны сделать все, чтобы их поддержать», - заявил глава государства на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус». Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, президент выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что РФ никогда не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Экспертное мнение и аналитика