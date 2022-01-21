В МВД не подтвердили задержание школьника за взрыв пиротехники челябинской школе

Подросток, который по данным СМИ пытался взорвать самодельную пиротехнику в одной из челябинских школ, на самом деле взорвал петарду в сугробе возле учреждения. Об этом «Звезде» сообщил сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Марат Зинатуллин. С подростком провели разъяснительную беседу, информация о задержании не подтверждается.

«В органы внутренних дел Сосновского района поступило сообщение от администрации районной школы о том, что один из учеников использовал пиротехническое изделие на территории учреждения. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. По прибытии полицейские установили, что подросток кинул пиротехническое изделие в сугроб. Никто из учащихся не пострадал. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу», - сообщил «Звезде» сотрудник МВД.

Полиция примет решение о привлечении родителей подростка к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о якобы задержании школьника за попытку подорвать самодельную пиротехнику в здании учреждения. Собеседник «Звезды» эту информацию не подтвердил.