В Челябинске задержали планировавшего взорвать в школе пиротехнику подростка

Полиция Челябинска задержала школьника, который планировал взорвать собственноручно изготовленную пиротехнику в школе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Челябинске школьник сделал пиротехническое изделие и принес его в школу, где планировал взорвать», - сказал собеседник агентства ТАСС.

В октябре в Пермском крае 12-летний школьник пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. По предварительным данным, осколками разбитого стекла был ранен 11-летний ученик.