Актер Билл Мюррей удивил прохожих спонтанным концертом в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в Вашингтон-сквер-парке актер Билл Мюррей исполнил несколько композиций. Он спел несколько песен мюзикла «Вестсайдская история», а также прочел стихотворения.

«Полицейские просят нас выключить микрофоны. Давайте порвем это место на части!», - сказал Мюррей зрителям перед уходом с импровизированной сцены.

Кроме того, к 71-летнему актеру присоединились виолончелист Ян Фоглер, скрипачка Мира Ванг и пианистка Ванесса Перес, сообщает Page Six. Видео со спонтанного концерта под открытым небом опубликовано в Twitter.

Ранее Бундесвер под панк-рок проводил Ангелу Меркель с поста канцлера Германии, который она занимала 16 лет. Оркестр исполнил песню на выбор героини вечера. Меркель удивила своим заказом.