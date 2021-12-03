Меркель ушла на пенсию под панк-рок

Бундесвер под панк-рок проводил Ангелу Меркель с поста канцлера Германии, который она занимала 16 лет, а точнее 5854 дня, что на 15 дней меньше рекордного срока Гельмута Коля.

Торжественная церемония «Вечерняя заря» - наивысший знак уважения, который гражданский человек может получить от немецких военных. Во дворе Минобороны Меркель обратилась с короткой речью к присутствующим.Она призвала не поддаваться унынию, зависти, пессимизму, а работать с радостью в сердце.

Оркестр исполнил песню на выбор героини вечера. Меркель удивила своим заказом. Помимо христианского гимна и лиричной композиции под названием «Для меня должен идти дождь из красных роз», Меркель попросила сыграть песню матери немецкого панка Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку».

Врио канцлера объяснила, что песня напоминает ей о молодости в ГДР, ведь в тексте упоминается регион, который был избирательным округом политика.

Меркель продолжит исполнять обязанности канцлера до официального назначения на пост Олафа Шольца, которое запланировано на 8 декабря.