Как утверждают местные каналы в соцсетях, это были плановые работы по разминированию в Киевской области.

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В Киеве прогремел взрыв вечером в четверг, 1 декабря. Об этом сообщают украинские издания.

На опубликованных очевидцами кадрах, которые требуют проверки, виден поднимающийся после взрыва дым. Местные каналы в социальных сетях утверждают, что это были плановые работы по разминированию в Киевской области.

Ранее стало известно, что почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры страны. По данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 15.19 (по московскому времени), после чего предупреждение распространилось по всей территории Украины.