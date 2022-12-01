Умер актер Тимофей Спивак, отец звезды «Шифра» и «Эпидемии»

Тимофей часто снимался вместе со своей дочерью, например, в сериалах «Эпидемия» и «Шифр».

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Накануне, 30 ноября на 76-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Тимофей Спивак. Об этом сообщила его дочь, актриса Марьяна в социальных сетях.

Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского и был художественным руководителем Театра-студии «Актеры кино и театра». Затем стал учредителем и генеральным директором ООО «Театр-студия современного искусства».

Тимофей часто снимался вместе со своей дочерью Марьяной, например, в сериалах «Эпидемия» и «Шифр». Марьяна получила широкую известность, сыграв главную роль в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

В ноябре в Варшаве на 90-м году жизни скончался певец и актер, исполнитель известной песни «Утомленное солнце» Ежи Поломский.