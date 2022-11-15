Умер исполнитель песни «Утомленное солнце»

Ежи Поломский скончался в больнице в Варшаве на 90-м году жизни.

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В Варшаве на 90-м году жизни скончался певец и актер, исполнитель известной песни «Утомленное солнце» Ежи Поломский. Об этом сообщает Министерство культуры и национального наследия Польши.

«В возрасте 89 лет скончался пользовавшийся огромной популярностью у публики певец, чьи хиты пела вся Польша, известный своей скромностью и профессионализмом артист - Ежи Поломский», - говорится в сообщении в Twitter.

Как рассказала изданию polsatnews менеджер певца Виолетта Левандовская, Поломский умер в больнице.

Поломский (настоящее имя - Ежи Пайонк) родился в польском городе Радоме. Окончил строительный техникум, работал счетоводом, затем поступил в Государственную высшую театральную школу в Варшаве. Пик популярности артиста пришелся на 60-70-е годы, со своим репертуаром Поломский гастролировал в том числе по СССР, где его творчество пользовалось большим успехом. Среди самых известных его песен - «Синий платочек», «Это последнее воскресенье» и «Утомленное солнце».