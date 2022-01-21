Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Кипр без ПЦР с марта

Алексей Курильченко
17:13 21.01.2022
Также посетить страну без тестирования смогут люди, привитые одной из ряда других вакцин.
Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Кипр без ПЦР с марта
© Фото: Joko, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Привитые российской вакциной «Спутник V» смогут посетить Кипр с 1 марта без прохождения ПЦР-тестирования. Также данное разрешения будет действовать в отношении людей, привитых рядом других вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник Лайт» (последнюю – только при введении в качестве бустера)», - говорится в сообщении на сайте АТОР.

Непривитым россиянам все также придется пройти платный ПЦР-тест по прибытии на территорию Кипра.

В начале января Саудовская Аравия разрешила въезд людям, вакцинированным российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Прежде власти данной страны требовали от паломников наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной Всемирной организацией здравоохранения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:54 В стране и мире
Минтранс предложил выдавать бортпроводникам средства для сдерживания дебоширов
15:24 В стране и мире
Видео
Лавров считает правильным «предать гласности» ответ США на предложения России
16:04 В стране и мире
Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 64,4%
14:33 Армия
Видео
Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%
15:17 В стране и мире
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу об избиении отца и ребенка в Новой Москве
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.