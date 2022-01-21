Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Кипр без ПЦР с марта

Привитые российской вакциной «Спутник V» смогут посетить Кипр с 1 марта без прохождения ПЦР-тестирования. Также данное разрешения будет действовать в отношении людей, привитых рядом других вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник Лайт» (последнюю – только при введении в качестве бустера)», - говорится в сообщении на сайте АТОР.

Непривитым россиянам все также придется пройти платный ПЦР-тест по прибытии на территорию Кипра.

В начале января Саудовская Аравия разрешила въезд людям, вакцинированным российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Прежде власти данной страны требовали от паломников наличие прививки от коронавируса, зарегистрированной Всемирной организацией здравоохранения.