СМИ: посылку со взрывчаткой нашли в посольстве США в Мадриде

По данным испанских правоохранителей, в общей сложности было найдено как минимум пять похожих посылок со взрывчатыми веществами.

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Посылку со взрывным устройством удалось перехватить в американском посольстве в Мадриде, передает телеканал LaSexta, ссылаясь на источники в полиции Испании.

«В американском посольстве в Мадриде была перехвачена посылка со взрывным устройством, полиция оцепила территорию и инициировала антитеррористический протокол», - говорится в сообщении.

По данным испанских правоохранителей, в общей сложности было найдено как минимум пять похожих посылок со взрывчатыми веществами.

Такие опасные посылки были направлены премьеру страны Педро Санчесу, в посольство Украины в Мадриде, в оружейную компанию в Сарагосе, на авиабазу под Мадридом и в испанское МО.