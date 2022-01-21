Минтранс предложил выдавать бортпроводникам средства для сдерживания дебоширов

В министерстве транспорта России выступили с инициативой выдавать бортпроводникам нейлоновые ремни и пластиковые наручники для сдерживания дебоширов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что иные лица к использованию данных средств допускаться не будут.

«В качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя», - говорится в тексте законопроекта.

Ранее стало известно, что министерство транспорта РФ проработает отдельные положения проекта закона о QR-кодах на транспорте. По данным СМИ, Минтранс не стал ждать завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению документа в первом чтении в Госдуме.