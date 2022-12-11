Националисты обстреляли центр Донецка 20 ракетами из РСЗО «Град»

Обстрелу подверглись Ворошиловский и Калининский районы Донецка, сообщили в СЦКК ДНР.

© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

Украинские националисты подвергли обстрелу Калининский и Ворошиловский районы Донецка. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

«05:54 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Ворошиловский, Калининский р-ны): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, немногим ранее сообщалось об обстреле базы отдыха в Мелитополе со стороны Украины. Здание было полностью разрушено, погибли два мирных жителя.